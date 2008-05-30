Собрать базу сайтов на Wordpress

Необходимо собрать базу сайтов работающих на WordPress.

Требования к сайтам:

сайт на платном хостинге(ЖЖ, LI.ru не подходит)

возможность комментирования;

ссылка на сайт комментатора не должна быть закрыта через ;

ссылка на сайт комментатора не должна быть через редирект;

сайт должен быть проиндексированным Яндексом;

Русскоязычные.

Премодерация. каптча, предварительная регистрация, nofollow - все это разрешается.

Если сайт требует предварительной регистрации, то возле этого сайта в списке должна быть соответствующая пометка. PR, тИЦ, посещаемость не имеет значения.

Сайты НЕ нужно отсортировывать по каким-либо параметрам, просто ссылки на главные страницы.

Откуда брать сайты.

- можно с рейтингов и каталогов

blogs.yandex.ru/top/standalone/

blog.inf.by

blogdir.ru

directory.mblog.ru

blogo.ru

dobrobot.com

blogmir.net

blogmemes.ru

list.mail.ru

catalog.altblog.ru

- можно искать через поисковики по тегам(например "Powered by Wordpress").

- можно найти базы на сайтах типа нулед.сс и отфильтровать их по требованиям.

Оплата через webmoney. Сразу называйте цену за 100 сайтов и сроки выполнения.