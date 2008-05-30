Нужно найти ответы на вопросы (около 40) Сроки - до вечера субботы. Оплата - 300 руб.
Собрать базу сайтов на Wordpress
Необходимо собрать базу сайтов работающих на WordPress.
Требования к сайтам:
сайт на платном хостинге(ЖЖ, LI.ru не подходит)
возможность комментирования;
ссылка на сайт комментатора не должна быть закрыта через ;
ссылка на сайт комментатора не должна быть через редирект;
сайт должен быть проиндексированным Яндексом;
Русскоязычные.
Премодерация. каптча, предварительная регистрация, nofollow - все это разрешается.
Если сайт требует предварительной регистрации, то возле этого сайта в списке должна быть соответствующая пометка. PR, тИЦ, посещаемость не имеет значения.
Сайты НЕ нужно отсортировывать по каким-либо параметрам, просто ссылки на главные страницы.
Откуда брать сайты.
- можно с рейтингов и каталогов
blogs.yandex.ru/top/standalone/
- можно искать через поисковики по тегам(например "Powered by Wordpress").
- можно найти базы на сайтах типа нулед.сс и отфильтровать их по требованиям.
Оплата через webmoney. Сразу называйте цену за 100 сайтов и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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