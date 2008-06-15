Необходимо найти наибольшие количество ссылок на системы управления задачами проекта (Таск-менеджер) по следующим критериям: реализована на базе вебтехнологий распространяется по любой Open Source Initiative (OSI) лицензии желательно на PHP или Python ...
По перечню ИНН найти названия и контакты фирм
По предоставленному перечню ИНН (идентификационный номеров) найти юридические названия, юридические (или фактические) адреса и телефоны. Общее кол-во ИНН - 2000 шт.
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