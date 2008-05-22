Mp3 -> wav алгоритм

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Доброго времени суток!

Нужен алгоритм конвертирования mp3->wav на русском языке. Чисто для mp3 44kHz 64 Kbps моно фикс битрейт!

17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
AntiKom
Alex 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$15

Заявки фрилансеров

dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
AntiKom
Alex 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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