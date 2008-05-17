Найти менеджеры задач

$8
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Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходимо найти наибольшие количество ссылок на системы управления задачами проекта (Таск-менеджер)

по следующим критериям:

реализована на базе вебтехнологий

распространяется по любой Open Source Initiative (OSI) лицензии

желательно на PHP или Python

желательно наличие русского интерфейса

PHPPython
17 лет назад
ilyarsoftware
Илья 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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