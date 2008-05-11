База гостиниц мира

Куплю готовую базу гостиниц мира из систем Amadeus, GTA и т.д. от 20 до 200 тыс шт. нужны названия, адреса, фото и т.д.

интересуют прежде всего США, Япония, потом другие страны.

Возможна дополнительная работа по поиску веб адресов и т.д. для гостиниц из этой базы.

Базы созданные на парсинге ресурсов в доменах .ru и .ua не подходят.