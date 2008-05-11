Необходимо собрать базу контактов фирм, которые размещают прайс-листы в интернете. В приват не пишите - не читаю. Кроме как найти надо будет связатся по мейлу с этими фирмами и предложить разместить ...
База гостиниц мира
Куплю готовую базу гостиниц мира из систем Amadeus, GTA и т.д. от 20 до 200 тыс шт. нужны названия, адреса, фото и т.д.
интересуют прежде всего США, Япония, потом другие страны.
Возможна дополнительная работа по поиску веб адресов и т.д. для гостиниц из этой базы.
Базы созданные на парсинге ресурсов в доменах .ru и .ua не подходят.
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