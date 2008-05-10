Поиск контактов фирм

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Закрыт16 заявок299 просмотров

Необходимо собрать базу контактов фирм, которые размещают прайс-листы в интернете.

В приват не пишите - не читаю.

Кроме как найти надо будет связатся по мейлу с этими фирмами и предложить разместить свой прайс на наших сайтах.

Оплата за каждую разместившую прайс фирму - 1$.

В нашей базе уже 5000 контактов таких фирм.

17 лет назад
inline
Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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