Информация в MySQL по юриспруденции и статистике

$50
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Закрыт1 заявка200 просмотров

Для делового направления требуется импорт статей, документов, бланков, статистики по Украине. Прошу предложить что имеется в sql формате

MySQLSQL
17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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