Нужно организовать платные входящие звонки

Вообщем нужен такой сервис: звонит абонент на номер (короткий, сотовый не в этом дело, номер я предоставлю), за соединение у него снимается 200-300 рублей и он прослушивает какую лиюо статическую информацию или же полуает консультацию. Самое главное чтобы именно за соединение снимались деньги, а эти деньги (-% оператору если надо) поступали на какой либо счет, который можно будет обналичить. Жду предложений...желательно а асю 25000666 или на мыло [email protected]