Найти 30 площадок для размещения статей

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо найти 30 площадок для размещения статей с "хорошей" обратной ссылкой на наш ресурс, при этом площадки должны удовлетворять определенным требованиям (тиц, PR, стоимость размещения и т.д.)

тематика - "покер", "карточные игры"

Ваши предложения прошу присылать на f.zaytsev(at)gmail.com

17 лет назад
zaytsevv
Ф. 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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