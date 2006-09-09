Необходим переводчик новостей на постоянную работу порядка 5-10 ти новостей в день тематика: новости видеоигр требование: - быстрый и качественный перевод - обязательное знаение тематики (видео игры) Прошу высылать ваши предложения на f.zaytsev (at) gmail.com, пожалуйста указывайте ...
- Переводы13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется ответственный фрилансер для тестирование интернет проектов разной сложности. Условия работы: работа постоянная(не менее 3х часов в день), удаленная оплата почасовая, каждые две недели ежедневные отчеты Требования к исполнителю: - опыт работы схожей тематики - умение понятно и однозначно формулировать мысли - ежедневный ...Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется ручная регистрация в белых каталогах, с подробным отчетом жду ваших предложений в формате "х$ за каталог" также готов обсудить ваши прдложения по линкбилдингуПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
SEO/линкбилдинг в Латвии, Литве, Эстонии ваши предложения жду на f.zaytsev(at)gmail.comПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Доработка сайта на базе eZ content management system. www.ez.no необходимо добавить почтовое уведомление админу при смене пользователем контактоной информации предложения прошу присылать на f.zaytsev(at)gmail.com спасибо за вниманиеВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо найти 30 площадок для размещения статей с "хорошей" обратной ссылкой на наш ресурс, при этом площадки должны удовлетворять определенным требованиям (тиц, PR, стоимость размещения и т.д.) тематика - "покер", "карточные игры" Ваши предложения прошу присылать ...Поиск информации2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написание цикла статей про покер на тематическом ресурсе 1. прошу сказать стоимость и сроки написания одной статьи 2. опыт написания статей по данной тематике приветсвуется 3. необходимо порядка 15 статей в месяц контакты: f.zaytsev(at)gmail.comКопирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо собрать сайт на CMS Drupal, есть техническое задание и сверстаные HTML страницы. Требуется PHP программист со знанием данной CMS, умением писать дополнительные модули к ней. предвариетльно прошу высылать список выполненных работ на данной CMS. обращатся ...Закрыт16 лет назад
- $1000
необходимо разработать серию плагинов для магазинов на базе OScomerce от 100 долларов за плагин, в зависимости от сложностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
разработка серии небольших игр для мобильных телефонов, в рекламных целях прошу высылать уже выполненые проекты на zaytsevv собака ya.ru в зависимотси от сложности и т.д. от 300 уе за игруМобильные приложения4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
требования к соискателю - Понимание работы систем Yandex Direct / Begun.ru / Google Adwords - опыт работы - как минимум три рекламные компании в вышеперечисленных системах - Умение укладывать в бюджет компании - English желательно: - копирайтинг - понимание принципов SEO (accessibility/usability a plus) - Keyword research - опыт работы ...Рекламные кампании8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
необходимо создать серию небольших flash игр в рекламных целях от 300 уе за одну игру детали могу выслать на мыло при заинтересованности прошу высылать линки на выполненые работы на zaytsevv собака ya.ruВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Существует интернет магазин на базе creloaded ( http://www.creloaded.com/) - версия оscommerse проект будет состоять из трех стадий 1-я: почти установлен плагин 'dangling carrot module' (смотри вложение) плагин позволяет получать подарки пользователю при заказе на определенную сумму необходимо его дорабать, что ...Закрыт16 лет назад
существует интернет магазин на базе creloaded ( http://www.creloaded.com/) установлен плагин 'dangling carrot module' (смотри вложение) плагин позволяет получать подарки пользователю при заказе на определенную сумму необходимо его дорабать, что бы существовала возможность выбора подарка из трех предлогаемых возможноть ...Закрыт16 лет назад
необходим флеш видео плеер, аналог www.youtube.comВеб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Разработка приложения для мобильных телефонов. Ищются граммотные программисты с опытом работы в данной сфере. Прошу выслать список выполненных проектов и список используемых технологий на почту [email protected]. Желателен опыт работы с: 3G GSM networks, network interfaces, SIM Toolkit applications, J2ME ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется 1. разработка сайта на php + mySQL, обязательно своя CMS. (форма контактов, форма заказа, простой каталог без вложения, контент) 2. Синхронизация базы на сайте с локальной БД FileMakerPro (посредством ODBC)Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется менеджер Веб проектов по работе с удаленной командой Требования: Опыт работы в данной сфере, законченные Веб-проекты обязателно. Знание английского языка обязательно. Понимание всех этапов разработки Веб проектов. Коммуникабельность. Постоянный доступ к сети. Ответсвенность, исполнительность. Обязанности: Понимание ТЗ ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт17 лет назад
поисковая оптимизация сайта http://ivmedteks.ru/ необходимо: граммотное написание текстов для сайта соответсвенно прописать мету и кейвордс прописка в каталогах Ваши предложения присылайте на мыло. * не предлогать контекстную рекламуПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
постоянная удаленная работа по тестированию интернет систем, пожалуйста присылайте свои предложения на мыло. Следует указать стоимость работы(в час или в день), время которое вы можете уделять работе, тип подключения к интернету и краткое резюме.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад