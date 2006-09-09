zaytsevv

Ф. Зайцев zaytsevv

 
39 летРоссия/Иваново
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод новостей, постоянная работа

    Необходим переводчик новостей на постоянную работу порядка 5-10 ти новостей в день тематика: новости видеоигр требование: - быстрый и качественный перевод - обязательное знаение тематики (видео игры) Прошу высылать ваши предложения на f.zaytsev (at) gmail.com, пожалуйста указывайте ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тестирование интернет проектов

    Требуется ответственный фрилансер для тестирование интернет проектов разной сложности. Условия работы: работа постоянная(не менее 3х часов в день), удаленная оплата почасовая, каждые две недели ежедневные отчеты Требования к исполнителю: - опыт работы схожей тематики - умение понятно и однозначно формулировать мысли - ежедневный ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта на базе EZ CMS

    $250

    Доработка сайта на базе eZ content management system. www.ez.no необходимо добавить почтовое уведомление админу при смене пользователем контактоной информации предложения прошу присылать на f.zaytsev(at)gmail.com спасибо за внимание

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти 30 площадок для размещения статей

    Необходимо найти 30 площадок для размещения статей с "хорошей" обратной ссылкой на наш ресурс, при этом площадки должны удовлетворять определенным требованиям (тиц, PR, стоимость размещения и т.д.) тематика - "покер", "карточные игры" Ваши предложения прошу присылать ...

    Поиск информации2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи. Тематика - карточные игры, покер.

    Написание цикла статей про покер на тематическом ресурсе 1. прошу сказать стоимость и сроки написания одной статьи 2. опыт написания статей по данной тематике приветсвуется 3. необходимо порядка 15 статей в месяц контакты: f.zaytsev(at)gmail.com

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сборка сайта на базе CMS Drupal

    $500

    Необходимо собрать сайт на CMS Drupal, есть техническое задание и сверстаные HTML страницы. Требуется PHP программист со знанием данной CMS, умением писать дополнительные модули к ней. предвариетльно прошу высылать список выполненных работ на данной CMS. обращатся ...

    PHPHTMLDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка серии игр для мобильных телефонов

    $1000

    разработка серии небольших игр для мобильных телефонов, в рекламных целях прошу высылать уже выполненые проекты на zaytsevv собака ya.ru в зависимотси от сложности и т.д. от 300 уе за игру

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO / PPC Account Manager

    $1000

    требования к соискателю - Понимание работы систем Yandex Direct / Begun.ru / Google Adwords - опыт работы - как минимум три рекламные компании в вышеперечисленных системах - Умение укладывать в бюджет компании - English желательно: - копирайтинг - понимание принципов SEO (accessibility/usability a plus) - Keyword research - опыт работы ...

    Рекламные кампании8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание серии небольших flash игр

    $1000

    необходимо создать серию небольших flash игр в рекламных целях от 300 уе за одну игру детали могу выслать на мыло при заинтересованности прошу высылать линки на выполненые работы на zaytsevv собака ya.ru

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка интернет магазина на базе CRE loaded

    $300

    Существует интернет магазин на базе creloaded ( http://www.creloaded.com/) - версия оscommerse проект будет состоять из трех стадий 1-я: почти установлен плагин 'dangling carrot module' (смотри вложение) плагин позволяет получать подарки пользователю при заказе на определенную сумму необходимо его дорабать, что ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Легкая доработка плагина для creloaded

    существует интернет магазин на базе creloaded ( http://www.creloaded.com/) установлен плагин 'dangling carrot module' (смотри вложение) плагин позволяет получать подарки пользователю при заказе на определенную сумму необходимо его дорабать, что бы существовала возможность выбора подарка из трех предлогаемых возможноть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование для мобильных телефонов

    $2500

    Разработка приложения для мобильных телефонов. Ищются граммотные программисты с опытом работы в данной сфере. Прошу выслать список выполненных проектов и список используемых технологий на почту [email protected]. Желателен опыт работы с: 3G GSM networks, network interfaces, SIM Toolkit applications, J2ME ...

    Oracle
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php + MySQL + FileMakerPro (синхронизация с MySQL)

    $500

    Требуется 1. разработка сайта на php + mySQL, обязательно своя CMS. (форма контактов, форма заказа, простой каталог без вложения, контент) 2. Синхронизация базы на сайте с локальной БД FileMakerPro (посредством ODBC)

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Менеджер Веб проектов

    Требуется менеджер Веб проектов по работе с удаленной командой Требования: Опыт работы в данной сфере, законченные Веб-проекты обязателно. Знание английского языка обязательно. Понимание всех этапов разработки Веб проектов. Коммуникабельность. Постоянный доступ к сети. Ответсвенность, исполнительность. Обязанности: Понимание ТЗ ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO

    поисковая оптимизация сайта http://ivmedteks.ru/ необходимо: граммотное написание текстов для сайта соответсвенно прописать мету и кейвордс прописка в каталогах Ваши предложения присылайте на мыло. * не предлогать контекстную рекламу

    Тексты для сайта
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тестер

    постоянная удаленная работа по тестированию интернет систем, пожалуйста присылайте свои предложения на мыло. Следует указать стоимость работы(в час или в день), время которое вы можете уделять работе, тип подключения к интернету и краткое резюме.

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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