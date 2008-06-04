Требуется установка фотогалереи на форум, двиг VBulletin. желательно примеры уже установленных альбомов, для наглядного ознакомления с функциональностью.
Тестирование интернет проектов
Требуется ответственный фрилансер для тестирование интернет проектов разной сложности.
Условия работы:
работа постоянная(не менее 3х часов в день), удаленная
оплата почасовая, каждые две недели
ежедневные отчеты
Требования к исполнителю:
- опыт работы схожей тематики
- умение понятно и однозначно формулировать мысли
- ежедневный доступ в онлайн, icq, skype
Будет плюсом
- опыт работы с PM системами
- знание англ языка
прошу высылвать ваши предложения и краткое резюме(включая список проектов с которыми работали) на
f.zaytsev (at) gmail.com
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходима помощь в настройке сайта для продажи с него ссылок, возникла проблема с размещением кода рекламной компании, нужно решить эту проблему. подробности по icq: 462-339-754Завершен17 лет назад
- $100
Нужно протестировать www.videospam.ru cо стороны рекламодателя, агента и партнера, неопходимо выявить ошибки в работе ситемы, а также указать необходимость добавления подсказок для пользователей... пишите стоимость Вашей работы.Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Кто сможет прогнать сайт через антивирус, возникла проблема, google пишет что сайт находится под вирусом, хотя народ лазиет и никаких жабол небыло ещё, может кто-то помочь в решении данной проблемы? сайт скину в личку или ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $4
Есть опросная анкета - несколько вопросов о сайте, посвященном музыке. Необходимо "полазить" по сайту, а потом ответить на вопросы. Аргументированно и развернуто. 5-15 минут займет заполнение анкеты. Вопросы в анкете ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
На предмет работоспособности разделов. работа на час-два. оплата, соответственно, небольшая. по ошибкам надо будет составить отчет. параллельно будут работать 2 исполнителя. соответственно, ...Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно потестировать сайт на уязвимости. Интересует deface, изменение данных в базе. Реально ломать ничего не надо. Только для фрилансеров с репутацией. Название сайта выдам в личном сообщении.Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо провести проверку на юзабилити сайта. Связь через сайт.Завершен17 лет назад
- $100
Нужно сделать грамотный анализ сайта по пунктам: Юзабилити анализ. 1. Удобство и полнота навигационных элементов; 2. Организация структуры сайта, легкость перемещения между страницами; 3. Актуальность информации, удовлетворение запросов целевой аудитории; ...Завершен17 лет назад
Требуется проанализировать сайт ercer.ru. Внешний вид, навигация, оптимизация и пр., т.е. необходим комплексный анализ сайта со всех сторон. Анализ сайта желательно сделать с точки зрения маркетинга. Итог работы - аргументированный письменный отчет. ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад