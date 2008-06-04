Тестирование интернет проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок251 просмотр

Требуется ответственный фрилансер для тестирование интернет проектов разной сложности.

Условия работы:

работа постоянная(не менее 3х часов в день), удаленная

оплата почасовая, каждые две недели

ежедневные отчеты

Требования к исполнителю:

- опыт работы схожей тематики

- умение понятно и однозначно формулировать мысли

- ежедневный доступ в онлайн, icq, skype

Будет плюсом

- опыт работы с PM системами

- знание англ языка

прошу высылвать ваши предложения и краткое резюме(включая список проектов с которыми работали) на

f.zaytsev (at) gmail.com

17 лет назад
zaytsevv
Ф. 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kzdy
39 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kzdy
39 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Помощь в настройке сайта

    Необходима помощь в настройке сайта для продажи с него ссылок, возникла проблема с размещением кода рекламной компании, нужно решить эту проблему. подробности по icq: 462-339-754

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Тестирование сайта

    $100

    Нужно протестировать www.videospam.ru cо стороны рекламодателя, агента и партнера, неопходимо выявить ошибки в работе ситемы, а также указать необходимость добавления подсказок для пользователей... пишите стоимость Вашей работы.

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прогнать сайт через антивирус

    Кто сможет прогнать сайт через антивирус, возникла проблема, google пишет что сайт находится под вирусом, хотя народ лазиет и никаких жабол небыло ещё, может кто-то помочь в решении данной проблемы? сайт скину в личку или ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тестирование сайта - аудит юзабилити

    $4

    Есть опросная анкета - несколько вопросов о сайте, посвященном музыке. Необходимо "полазить" по сайту, а потом ответить на вопросы. Аргументированно и развернуто. 5-15 минут займет заполнение анкеты. Вопросы в анкете ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проверить ~10 простых сайтов

    $50

    На предмет работоспособности разделов. работа на час-два. оплата, соответственно, небольшая. по ошибкам надо будет составить отчет. параллельно будут работать 2 исполнителя. соответственно, ...

    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Потестировать сайт на уязвимости

    Нужно потестировать сайт на уязвимости. Интересует deface, изменение данных в базе. Реально ломать ничего не надо. Только для фрилансеров с репутацией. Название сайта выдам в личном сообщении.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Анализ юзабилити сайта

    $100

    Нужно сделать грамотный анализ сайта по пунктам: Юзабилити анализ. 1. Удобство и полнота навигационных элементов; 2. Организация структуры сайта, легкость перемещения между страницами; 3. Актуальность информации, удовлетворение запросов целевой аудитории; ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Аудит, анализ сайта

    Требуется проанализировать сайт ercer.ru. Внешний вид, навигация, оптимизация и пр., т.е. необходим комплексный анализ сайта со всех сторон. Анализ сайта желательно сделать с точки зрения маркетинга. Итог работы - аргументированный письменный отчет. ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад