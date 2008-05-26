Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов. Необходимо проверить ТОЛЬКО перечисленных ниже операторов. Других просьба не беспокоить. 1. Степ GSM 2. Сибирь Телеком (УланУденская Сотовая связь) 3. Оренбург GSM 4. НТК ...
Тестирование сайта - аудит юзабилити
Есть опросная анкета - несколько вопросов о сайте, посвященном музыке.
Необходимо "полазить" по сайту, а потом ответить на вопросы. Аргументированно и развернуто.
5-15 минут займет заполнение анкеты.
Вопросы в анкете касаются удобства сайта для посетителя, его интересности.
Высылайте краткую информацию о себе (имя, возраст, род деятельности, предпочитаемые направления музыки) на почту ntm_sm(здесь амперсанд)e1.ru, в личные сообщения не пишите.
Если подойдете по параметрам, то получите анкету в ответном письме.
Ответить на нее нужно до 12-00 мск время 9 июня.
Оплата через WMR, 100 рублей за развернуто заполненную анкету.
Заявки фрилансеров
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