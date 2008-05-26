Тестирование сайта - аудит юзабилити

Есть опросная анкета - несколько вопросов о сайте, посвященном музыке.

Необходимо "полазить" по сайту, а потом ответить на вопросы. Аргументированно и развернуто.

5-15 минут займет заполнение анкеты.

Вопросы в анкете касаются удобства сайта для посетителя, его интересности.

Высылайте краткую информацию о себе (имя, возраст, род деятельности, предпочитаемые направления музыки) на почту ntm_sm(здесь амперсанд)e1.ru, в личные сообщения не пишите.

Если подойдете по параметрам, то получите анкету в ответном письме.

Ответить на нее нужно до 12-00 мск время 9 июня.

Оплата через WMR, 100 рублей за развернуто заполненную анкету.