Разработать техническое задание для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки190 просмотров

Разработать техническое задание для сайта,взяв за основу полностью сайт drive.ру.

Надо написать по нему полный функционал,охватив все рубрики,поняв его работу,предусмотрев все мелочи.

Жду предложений.

17 лет назад
Pavlos
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров