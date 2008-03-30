Восстановить работоспособность сайта

Сайт на движке ДЛЕ - http://postironic.org/, меняю хостинг, потому что стал создавать большую нагрузку. Нагрузка идет с иностранных сайтов. На сайте был установлен скрипт рейтинга сайтов, в нем регались др. сайты, и с этого рейтинга и были нагрузки. По жалобе хостера - снес рейтинг. Нагрузка стала на БД хостера. В общем он меня попросил валить. БД и сам сайт соранен, но восстановить рабостоспособность на новом хостинге не получается - я не специалист. Нужен человек который востановит рабоспособность движка ДЛЕ и оптимизмрует чтобы сайт не делал нагрузку на хостинг.