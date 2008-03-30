Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов. Необходимо проверить ТОЛЬКО перечисленных ниже операторов. Других просьба не беспокоить. 1. Степ GSM 2. Сибирь Телеком (УланУденская Сотовая связь) 3. Оренбург GSM 4. НТК ...
Восстановить работоспособность сайта
Сайт на движке ДЛЕ - http://postironic.org/, меняю хостинг, потому что стал создавать большую нагрузку. Нагрузка идет с иностранных сайтов. На сайте был установлен скрипт рейтинга сайтов, в нем регались др. сайты, и с этого рейтинга и были нагрузки. По жалобе хостера - снес рейтинг. Нагрузка стала на БД хостера. В общем он меня попросил валить. БД и сам сайт соранен, но восстановить рабостоспособность на новом хостинге не получается - я не специалист. Нужен человек который востановит рабоспособность движка ДЛЕ и оптимизмрует чтобы сайт не делал нагрузку на хостинг.
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