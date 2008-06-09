Потестировать сайт на уязвимости

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок312 просмотров

Нужно потестировать сайт на уязвимости. Интересует deface, изменение данных в базе.

Реально ломать ничего не надо. Только для фрилансеров с репутацией. Название сайта выдам в личном сообщении.

17 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
$150
1 день
Без замедления потестировал сайт, нашел sql injection и xss, подсказал как исправить, ответил на все вопросы. Замечаний нет, всем доволен.
Адекватный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад