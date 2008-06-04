Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов. Необходимо проверить ТОЛЬКО перечисленных ниже операторов. Других просьба не беспокоить. 1. Степ GSM 2. Сибирь Телеком (УланУденская Сотовая связь) 3. Оренбург GSM 4. НТК ...
Юзабилити сайта
Необходимо провести проверку на юзабилити сайта. Связь через сайт.
Выбранный исполнитель
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