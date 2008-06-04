Юзабилити сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен10 заявок255 просмотров

Необходимо провести проверку на юзабилити сайта. Связь через сайт.

17 лет назад
Polym
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Myxomop
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Очень быстро, очень качественно и беспристрастно сделал оценку юзабилити. Порадовал язык, которым было всё оформлено, всё просто и понятно, без лишнего пафоса! В общем молодец! Поставил бы 11, но нет такой оценки =)

Заявки фрилансеров

Myxomop
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад