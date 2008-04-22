Аудит, анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок250 просмотров

Требуется проанализировать сайт ercer.ru. Внешний вид, навигация, оптимизация и пр., т.е. необходим комплексный анализ сайта со всех сторон. Анализ сайта желательно сделать с точки зрения маркетинга.

Итог работы - аргументированный письменный отчет.

От Вас:

1) планируемые работы (что входит)

2) цена

3) сроки

Предложения желательно выслать на адрес [email protected] с пометкой "Эркер".

PS: Если что не понятно всегда можно спросить.

17 лет назад
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18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров