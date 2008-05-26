Проверить ~10 простых сайтов

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Закрыт12 заявок292 просмотра

На предмет работоспособности разделов.

работа на час-два.

оплата, соответственно, небольшая.

по ошибкам надо будет составить отчет.

параллельно будут работать 2 исполнителя.

соответственно, ненайденные ошибки штрафуются – по 20% гонорара за каждую. 5 ошибок не найдено – гонорара нет.

оплата только по факту сделанной работы.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров