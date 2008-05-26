Тестирование сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт14 заявок365 просмотров

Нужно протестировать www.videospam.ru cо стороны рекламодателя, агента и партнера, неопходимо выявить ошибки в работе ситемы, а также указать необходимость добавления подсказок для пользователей...

пишите стоимость Вашей работы.

17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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