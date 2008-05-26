Прогнать сайт через антивирус

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок266 просмотров

Кто сможет прогнать сайт через антивирус, возникла проблема, google пишет что сайт находится под вирусом, хотя народ лазиет и никаких жабол небыло ещё, может кто-то помочь в решении данной проблемы? сайт скину в личку или icq

17 лет назад
STIMIK
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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