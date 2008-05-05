Регулярный сбор информации: сварочное оборудование

Задача: раз в 2 недели проходить по популярным ресурсам (список согласуем) в тематике сварочного оборудования. Собирать интересные новости, новые статьи - около 20 штук в сумме. Высылать мне. Получать деньги ;)

Все просто. Интересует цена, которую хотите за такую работу.