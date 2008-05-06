VB - undecompile

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Закрыт1 заявка156 просмотров

В общем есть такая программа, не позволяющая декомпилировать программы, написанные на Visual Basic 6.0. Нужна такая программа или хотя бы ее название. Именно для VB 6.0, протекторы типа ASProtect не предлагать.

17 лет назад
organoid
Влад 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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