Подбор материала

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Завершен7 заявок393 просмотра

Требуется подобрать материал о праздновании Всемирного дня блондинок в ЗАРУБЕЖНЫХ странах. Когда стал отмечаться, кто придумал, как отмечают, какие традиции. Указывайте цену и сроки. Просьба НЕ пишите в приват, не стучите в асю. Только сюда.

ЕЩЕ РАЗ: пишите ЦЕНУ.

ЕЩЕ РАЗ: инфа о России не нужна.

17 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

kievsoad
Wlad Sawchuk 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1
Без лишний слов быстро нашел нужную информацию и ... подарил:). Огромное спасибо! Всегда к Вашим услугам:)
Lena_Moon
Лена 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$1
Спасибо за оперативный подобр материала.
Приятно работать с профессионалом :)

Заявки фрилансеров

kievsoad
Wlad Sawchuk 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Lena_Moon
Лена 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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