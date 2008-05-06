Найти клип DJ Antoine - This Time (там где с девченками) в нормальном качестве, не меньше 80 метров ) демка: http://vkontakte.ru/video49405102 ===================== ВАЖНО! не пешите ...
Информация об агентствах, работающих по Болгарии.
Куплю каталог российских турагентств, работающих по болгарскому направлению. Желательно по городам (дер.Глазособаково можно опустить, хотя бы крупные, областные). С адерсами, телефонами, сайтом (если есть). Жду предложения с расценками. Сроки не поджимают.
Заявки фрилансеров
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