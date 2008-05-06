Нужна база тэгов с весами по темам (категориям)

Требуется создать (или найти готовую) базу данных тэгов с весами для списка тематических категорий. База нужна для определения тематики поисковых запросов по тэгам из строки поиска.

Например, есть категории "компьютеры", "технологии","интернет". Тэг "модем" имеет такой-то вес для категории "компьютеры", такой-то вес для категории "интернет" и такой-то вес для категории "компьютеры". Если есть готовая база, то можем ограничиться списком категорий (тем) из нее, если она будет создаваться - будет предоставлен список тематических категорий.

Жду Ваших предложений, в т.ч. по цене.