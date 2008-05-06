Для делового направления требуется импорт статей, документов, бланков, статистики по Украине. Прошу предложить что имеется в sql формате
Срочно нужно закачать файлы
Срочно нужно закачать файлы.
Файлы прилагаю.
Все подробности после вашего письма.
Пишите на [email protected]
Буду ждать.
Всего доброго.
Предоплата 200р.
Заявки фрилансеров
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