Поиск областей использования ПО

Суть работы заключается в поиске областей использования программы Universal Document Converter (http://www.print-driver.ru) на практике. Подойдут примеры решения любых задач, кроме тех, которые описаны на официальном сайте. Примером считается описание проблемы, описание решения и аргументы, почему именно это решение оптимально. Все может быть очень кратким, без оформления. Статьи писать не нужно, но и фраза типа "Конвертировать документ из Word в PDF" не подойдет. Примеры решения высылать на адрес [email protected] или через персональные сообщения.

Оплата за каждый принятый пример - 500 руб. Присылайте свои варианты, будем рассматривать и подходящие оплачивать. А по неподходящим пояснять, почему не подошли.