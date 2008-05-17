Поиск областей использования ПО

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Закрыт3 заявки208 просмотров

Суть работы заключается в поиске областей использования программы Universal Document Converter (http://www.print-driver.ru) на практике. Подойдут примеры решения любых задач, кроме тех, которые описаны на официальном сайте. Примером считается описание проблемы, описание решения и аргументы, почему именно это решение оптимально. Все может быть очень кратким, без оформления. Статьи писать не нужно, но и фраза типа "Конвертировать документ из Word в PDF" не подойдет. Примеры решения высылать на адрес [email protected] или через персональные сообщения.

Оплата за каждый принятый пример - 500 руб. Присылайте свои варианты, будем рассматривать и подходящие оплачивать. А по неподходящим пояснять, почему не подошли.

17 лет назад
netguide
Марат 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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