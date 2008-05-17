С сайта бествотч.ru берется информация (т.е. выполняется парсинг сайта) и формируются CSV файлы пригодные для загрузки в наш магазин. Нужно взять около 20 брендов, больше 1000 позиций. И сконвертировать их в таблицу MS XL. Чтоб его можно было загружать по примеру http://bornet.ru/magazin1.php?h=102&idgrinstr=4&idinstr=24