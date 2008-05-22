Нужна база стран, регионов и городов

Нужна полная база данных стран, регионов и городов в csv или xls формате.

Пример подобной базы смотри в аттаче.

База может быть на русском, английском или немецком языке. (на одном из трех языков)

Может у кого нибудь уже есть или ее кто нибудь может найти?

Платим за базу договоренную сумму, независимо от обьема работы.

Напишите пожалуйста сколько у вас данных в базе...