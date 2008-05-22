Куплю готовую базу гостиниц мира из систем Amadeus, GTA и т.д. от 20 до 200 тыс шт. нужны названия, адреса, фото и т.д. интересуют прежде всего США, Япония, потом другие страны. Возможна ...
Нужна база стран, регионов и городов
Нужна полная база данных стран, регионов и городов в csv или xls формате.
Пример подобной базы смотри в аттаче.
База может быть на русском, английском или немецком языке. (на одном из трех языков)
Может у кого нибудь уже есть или ее кто нибудь может найти?
Платим за базу договоренную сумму, независимо от обьема работы.
Напишите пожалуйста сколько у вас данных в базе...
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