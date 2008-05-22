Нужна база стран, регионов и городов

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Завершен6 заявок373 просмотра

Нужна полная база данных стран, регионов и городов в csv или xls формате.

Пример подобной базы смотри в аттаче.

База может быть на русском, английском или немецком языке. (на одном из трех языков)

Может у кого нибудь уже есть или ее кто нибудь может найти?

Платим за базу договоренную сумму, независимо от обьема работы.

Напишите пожалуйста сколько у вас данных в базе...

17 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$300
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все, ОК. Куча плюсов работы с этим заказчиком. 1. Ясно что хочет. 2. Оплата в ЕВРО, а евро в отличии от доллара только растет. 3. Оплата через систему "контакт", банков 3 десятка в небольшом городе, что позволило получить деньги за 10 минут к тому же коммисию оплачивает также заказчик. 4. Срок здачи проэкта немного затянулся, НО и выросла суммма в 2 раза, что ОЧЕНЬ хорошо. 5. Всегда в контакте по телефону, аське, сайту. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад

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