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Скачать (найти) инфу, диссертация/алгоритмы
Здравствуйте.
Тема диссертации: 'Алгоритмическое и программное обеспечение геоинформационной системы для анализа двумерных геополей'
либо другое. нужны на самом деле алгоритмы из нее.
публикуйте ссылку на открытое скачивание.
первый нашедший - получает от 3 у.е.
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