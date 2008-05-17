Сведения аналитические лаборатории

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Нужен сравнительный анализ использования - приборов ААС в аналитических лабораториях

Производительность атомно-абсорбционных спектрометров, сколько реально можно сделать анализов в рабочее время, от подготовки пробы до конечного результата:

цена на определение веществ и элементов

в шлаках и для металлов - на примеси.

какая стоимость анализа и стоимость потребленных материалов на 1 элемент или анализ.

Т.е. технико-экономическое обоснование для приобретения прибора.

В такой задаче для примера - "Количественный анализ главных(породообразующих) и примесных(микро) элементов состава горных пород, руд и продуктов их переработки -концентратов, хвостов, шлаков, объектов окружающей среды.

"Силикатный анализ" Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O ,CaO, TiO2, MnO, Fe2O3. Нижний предел количественных определений 0.01%. Базовая стоимость 472 р./проба, включая НДС. Потери при прокаливании - 52 р./проба, включая НДС.

"Микроэлементы" Количественный анализ: S, Cr, Sc, V, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Pb, Ba, As, Th, U, Ga - общий набор. Другие элементы могут быть включены в программу анализа. Нижний предел количественных определений 15 г/т. Базовая стоимость 236 р./проба, включая НДС.

"Отдельные элементы" Количественный анализ ограниченного числа элементов в крупных партиях проб. Стоимость анализа первого элемента 40 р., последующих элементов - 10 р./элемент."

Стоимость пробы на одно или все вещества?

17 лет назад
chyki006
D 
66 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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