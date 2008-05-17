Необходимо найти наибольшие количество ссылок на системы управления задачами проекта (Таск-менеджер) по следующим критериям: реализована на базе вебтехнологий распространяется по любой Open Source Initiative (OSI) лицензии желательно на PHP или Python ...
Найти менеджеры задач
Необходимо найти наибольшие количество ссылок на системы управления задачами проекта (Таск-менеджер)
по следующим критериям:
реализована на базе вебтехнологий
распространяется по любой Open Source Initiative (OSI) лицензии
желательно на PHP или Python
желательно наличие русского интерфейса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Поиск информации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен сравнительный анализ использования - приборов ААС в аналитических лабораториях Производительность атомно-абсорбционных спектрометров, сколько реально можно сделать анализов в рабочее время, от подготовки пробы до конечного результата: цена на определение веществ и ...Поиск информациинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Натянуть уже сверстанный макет на TYPO3. Оставляйте аськи.Поиск информации1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо собирать контактную информацию Компаний по ключевому слову. Например запрос в Яндекс - "Продажа ноутбуков" Нужны контакты (Email + Телефон) всех Компаний которые рекламируются в Яндекс Директ по этому запросу и TOP 100+ ...Поиск информации13 заявокЗакрыт17 лет назад
Суть работы заключается в поиске областей использования программы Universal Document Converter (http://www.print-driver.ru) на практике. Подойдут примеры решения любых задач, кроме тех, которые описаны на официальном сайте. Примером считается описание проблемы, описание решения и аргументы, почему ...Поиск информации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно собрать урлы с одной категории Яндекс каталогаПоиск информации10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $3
Здравствуйте. Тема диссертации: 'Алгоритмическое и программное обеспечение геоинформационной системы для анализа двумерных геополей' либо другое. нужны на самом деле алгоритмы из нее. публикуйте ссылку на открытое скачивание. ...Поиск информации2 заявкиЗакрыт17 лет назад
С сайта бествотч.ru берется информация (т.е. выполняется парсинг сайта) и формируются CSV файлы пригодные для загрузки в наш магазин. Нужно взять около 20 брендов, больше 1000 позиций. И сконвертировать их в таблицу MS XL. Чтоб ...Завершен17 лет назад
- $50
Ищу автора (контактную информацию) вот этой картинки. Оплачу результат. Автор должен быть достаточно известен в интернете (скорее из западных). Изображение - одно из серии "комиксовых" аватарок одного автора. К сожалению, ...Завершен17 лет назад
Нужна полная база данных стран, регионов и городов в csv или xls формате. Пример подобной базы смотри в аттаче. База может быть на русском, английском или немецком языке. (на одном из трех ...Завершен17 лет назад