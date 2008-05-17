MP3 воспроизведение

$5
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Закрыт4 заявки261 просмотр

Добрый день!

Я пишу проигрыватель mp3 на Delphi, без использование всяких библиотек типа Lame, Bass, Mad, и компоненотов типа TmediaPlayer, так вот мне необходимо найти исходники проигрывания mp3 на с/c++, но желательно чтобы они были как можно меньше и компилились нормально, исходники Lame не надо. Может кто делал это уже или кто найдет исходники на Delphi я буду рад!

Delphi
17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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