MP3 воспроизведение

Добрый день!

Я пишу проигрыватель mp3 на Delphi, без использование всяких библиотек типа Lame, Bass, Mad, и компоненотов типа TmediaPlayer, так вот мне необходимо найти исходники проигрывания mp3 на с/c++, но желательно чтобы они были как можно меньше и компилились нормально, исходники Lame не надо. Может кто делал это уже или кто найдет исходники на Delphi я буду рад!