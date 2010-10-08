Анализ SEO конкурентов

10 проектов (отчетов) по backward links 10 разных сайтов (URL сайтов линки на которые нужно анализировать предоставляются).

Анализ по параметрам:

1. URL сайта на котором находится линк

2. PR

3. Alexa

4. Anchor text

5. follow / no follow

6. сколько backward links есть у этого сайта

7. title

8. ... (дополнительный параметр для выбранного кандидта)

Требования:

1. Хороший английский язык

2. Знание основ SEO (не поверхностное, а то на чем SEO основано)

3. Наличие SEO tools для анализа ссылок.

Нужно 10 разных отчетов, максимум два работника, по пять на каждого

Оплата: за отчет из 1000 ссылок - 1000 рублей (если есть больше или меньше - пропорционально)