Анализ SEO конкурентов

Интересует сотрудничество ТОЛЬКО с московской фирмой, занимающейся продвижением. Цена должна быть не самая дешовая а среднерыночная Необходима смета по каждой позиции продвижения сайта www.diackoms.ru по таким словам: уборка внутренних помещений уборка ремзоны уборка автосалона уборка автосервиса уборка салонов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
10 проектов (отчетов) по backward links 10 разных сайтов (URL сайтов линки на которые нужно анализировать предоставляются).
Анализ по параметрам:
1. URL сайта на котором находится линк
2. PR
3. Alexa
4. Anchor text
5. follow / no follow
6. сколько backward links есть у этого сайта
7. title
8. ... (дополнительный параметр для выбранного кандидта)
Требования:
1. Хороший английский язык
2. Знание основ SEO (не поверхностное, а то на чем SEO основано)
3. Наличие SEO tools для анализа ссылок.
Нужно 10 разных отчетов, максимум два работника, по пять на каждого
Оплата: за отчет из 1000 ссылок - 1000 рублей (если есть больше или меньше - пропорционально)
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