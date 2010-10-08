Анализ сайта на оптимизацию.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок210 просмотров
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Нам делают новый сайт. Нужно провести его анализ дать чёткие рекомендации по оптимизации, улучшению индексации и т.д.

Эти замечания направим разработчикам и пусть те исправляют.

Ваша цена, и предложения.

13 лет назад
Padma
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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