Вывод в 10 Яндекса

Необходимо раскрутить форум сайта studa.com.ua. Тематика: студенты. форуму уже больше 2-ух лет, есть достаточное количество разделов, есть темы и сообщения практически в каждоми из них. Время от времени туда даже заходят посетители и что-то постят. Но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывод в TOP 10 Яндекса по следующим ключевикам:
дом престарелых, пансионат для престарелых, пансионат для
пожилых, уход за пожилыми, дом для пожилых, пансион для
престарелых, уход за престарелыми, сиделка, уход за
больными, ищу сиделку, сиделка на дому, уход за лежачими
больными, сиделка для лежачего больного.
регион: Москва, МО
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Надо зарегистрировать сайт в разных сервисах чтобы на него появились ссылки не закрытые от поисковиков. Если у вас есть своя база - опишите ее и называйте цену за прогон. Если базы нет, я дам свою на 350 ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен Тиц +50 для сайта kaskospb.com Сейчас тиц+0 Плачу сразу как увижу ТИЦ 50.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Задача: выставляются на раскрутку 14 сайтов по сертификации. По одному в руки. Список сайтов: astratest.ru delotest.ru gortest.ru gostr.su gostrus.com idealtest.ru intergost.su mostest.su omegatest.ru optimatest.ru pravotest.ru rosstandart.info sevtest.su testspb.su все сайты зареганы в очень разное время. есть и очень старые. есть достаточно молодые. специально не расписываю даты, чтобы этот момент не тяготил ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется раскрутить сайт в топ 10 Яндекса и Гугла. Регион - г.Алматы. УРл сайта - www.keyp.kz Клиент хочет раскрутить следующие слова: аутсорсинг, консалтинговые услуги, поиск подбор персонала, рекрутинг, внесение изменений в учредительные документы, юридическая фирма, юридические ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвинуть сайт: http://www.frilanc.ru/ от вас: 1.Стоимость 2.Результат 3.Способы раскрутки 4.СрокиПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение музыкального видео. Для начала на youtube, затем на других сайтах. На данный момент требуется порядка 50 – 150 тысяч просмотров. Без накрутки!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт: www.studa.com.ua Инересует поисковый аудит и внутрення оптимизация. Последняя должна, как минимум, включать: - Оптимизация title и мета тегов; - Оптимизация контента; ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Консалтинговой компании (бизнес-консультирование, коучинг, личностный и духовный рост) требуется оптимизировать сайт и вывести его в топ 10 Яндекса. Ждем Ваших предложений о цене, сроках, способах оплаты и вопросов о деталях работы, спасибо.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Продвижение сайта 1881.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад