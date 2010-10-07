Надо прогнать сайт и поставить ссылки на него

Надо зарегистрировать сайт в разных сервисах чтобы на него появились ссылки не закрытые от поисковиков.

Если у вас есть своя база - опишите ее и называйте цену за прогон.

Если базы нет, я дам свою на 350 позиций - пишите цену за работу.

Пройдет всё хорошо - буду еще заказы давать.