Раскрутка/наполнение форума

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Необходимо раскрутить форум сайта studa.com.ua. Тематика: студенты.

форуму уже больше 2-ух лет, есть достаточное количество разделов, есть темы и сообщения практически в каждоми из них. Время от времени туда даже заходят посетители и что-то постят.

Но этого не достаточно. Нужно вывести форум на качественно новый уровень. Поэтому жду Ваших предложений по поводу размещения платных постов на данном форуме.

Об оплате договоримся: она может производится либо за один пост, либо за всю компанию в целом, после того как будут согласованы все детали (напр., общее к-во постов и т.д.), либо комбинированная (если будет предложено некое комплексное решение).

13 лет назад
Max_Johnes
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Alenka78
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vizara
Марина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$8
1 день