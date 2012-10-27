Раскрутка/наполнение форума

Необходимо раскрутить форум сайта studa.com.ua. Тематика: студенты.

форуму уже больше 2-ух лет, есть достаточное количество разделов, есть темы и сообщения практически в каждоми из них. Время от времени туда даже заходят посетители и что-то постят.

Но этого не достаточно. Нужно вывести форум на качественно новый уровень. Поэтому жду Ваших предложений по поводу размещения платных постов на данном форуме.

Об оплате договоримся: она может производится либо за один пост, либо за всю компанию в целом, после того как будут согласованы все детали (напр., общее к-во постов и т.д.), либо комбинированная (если будет предложено некое комплексное решение).