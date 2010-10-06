Раскрутка слов в ПС

Есть сайт. Старый домен, тИЦ 230, PR морды 5, около 20.000 страниц в индексе, 2000 уников в день, PR ряда внутренних 1-5. Месяц назад был добавлен в сапу, все норм, никаких санкций. Прибыль стабильно растет ...
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