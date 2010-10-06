Продвижение в сети

Фиксирование PR, ТИЦ и других индексов;

Фиксирование количества проиндексированных страниц сайта различными поисковыми системами и фиксирование количества ссылающихся на сайт ресурсов;

Определение количества посетителей и клиентских запросов на момент начала кампании по продвижению;

Определение главных и наиболее подходящих поисковых слов, словосочетаний и фраз (семантическое ядро) сообразно основным и дополнительным направлениям сайта;

Определение и разработка сильных сторон сайта;

Повторные, возвращающиеся, ежемесячные анализы собранной информации для повышения качества продвижения сайта.

Внедрение необходимых изменений и дополнительные мероприятия.

а. Создание и внедрение мета тегов для страниц проекта;

б. Изменение и корректировка мета тегов;

в. Изменение и корректировка заголовков/страниц проекта;

г. Покупка платных линков на различных ресурсах, ссылающихся на сайт (опционально);

д. Установка бесплатных линков на различных ресурсах;

е. Продвижение по доскам объявлений;

ж. Продвижение по каталогам;

и. Составление и использование текстовых банеров и ссылок;

к. Поисковая оптимизация кода сайта;

л. Поисковая оптимизация текстов сайта;

м. Приведение тематического трафика посетителей;

н. Использование системы google и её инструментов;

о. Использование системы yandex и её инструментов;

п. Использование системы rambler и её инструментов;

р. Использование других доступных систем и инструментов для продвижения сайта;

с. Повторные, возвращающиеся, ежемесячные анализы статистики посещений и клиентских

запросов;

т. Консультации по продвижению.