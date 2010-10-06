Продвижение в сети

Необходимо вывести интернет магазин в топ 10 по 4 связанным запросам: одежда из китая, обувь из китая, одежда почтой, обувь почтой. Требуется: определить стоимость и срок продвижения для каждого запроса. Оплата только по безопасной сделке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фиксирование PR, ТИЦ и других индексов;
Фиксирование количества проиндексированных страниц сайта различными поисковыми системами и фиксирование количества ссылающихся на сайт ресурсов;
Определение количества посетителей и клиентских запросов на момент начала кампании по продвижению;
Определение главных и наиболее подходящих поисковых слов, словосочетаний и фраз (семантическое ядро) сообразно основным и дополнительным направлениям сайта;
Определение и разработка сильных сторон сайта;
Повторные, возвращающиеся, ежемесячные анализы собранной информации для повышения качества продвижения сайта.
Внедрение необходимых изменений и дополнительные мероприятия.
а. Создание и внедрение мета тегов для страниц проекта;
б. Изменение и корректировка мета тегов;
в. Изменение и корректировка заголовков/страниц проекта;
г. Покупка платных линков на различных ресурсах, ссылающихся на сайт (опционально);
д. Установка бесплатных линков на различных ресурсах;
е. Продвижение по доскам объявлений;
ж. Продвижение по каталогам;
и. Составление и использование текстовых банеров и ссылок;
к. Поисковая оптимизация кода сайта;
л. Поисковая оптимизация текстов сайта;
м. Приведение тематического трафика посетителей;
н. Использование системы google и её инструментов;
о. Использование системы yandex и её инструментов;
п. Использование системы rambler и её инструментов;
р. Использование других доступных систем и инструментов для продвижения сайта;
с. Повторные, возвращающиеся, ежемесячные анализы статистики посещений и клиентских
запросов;
т. Консультации по продвижению.
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