Поисковое продвижение сайта о вебинарах

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок223 просмотра
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Есть сайт, посвященный дистанционному обучению(вебинарам) - http://mirwebinarov.ru

Сайт существует пару месяцев, есть несколько десятков статей и информация о вебинарах.

Задача - попасть в топ 5 по поиску в яндексе по ключевому слову Вебинар, а также по наиболее частым запросам по этой теме (вебинары бесплатно, вебинары скачать, может еще пару каких)

От вас нужны следующие данные - сколько по времени займет попадание в топ, какие видимые изменения нужно сделать на сайте, Стоимость в месяц по ключевым запросам.

Оплата в электронных деньгах по видимым результатам

13 лет назад
kaysen
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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