Продвижение сайта в топ10.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок275 просмотров
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Есть сайт http://www.ecoway.com.ua/ .

Нужно по ключевым словам продвинуть в топ 10 по поисковиках :

-мусорные контейнеры

-пластиковые контейнеры

-контейнеры для ТБО

-мусорні контейнери

-пластикові контейнери

возможно будут добавляться...

Краткие сроки - 1-2 месяца .. )

Ваши цены ?

454-484-391 Олег

13 лет назад
wordik_2010
Ворлд 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$120
90 дней
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