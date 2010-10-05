Продвижение сайта в топ10.

Всем доброго дня! Необходимо продвинуть сайт offshore-mp.ru Ключевые слова: открыть счет в зарубежном банке открытие счетов в зарубежных банках открытие счета в зарубежном банке счет в зарубежном банке счет зарубежный банк зарубежный счет оплата счета за границу открыть счет за границей открытие счета за границей счет за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://www.ecoway.com.ua/ .
Нужно по ключевым словам продвинуть в топ 10 по поисковиках :
-мусорные контейнеры
-пластиковые контейнеры
-контейнеры для ТБО
-мусорні контейнери
-пластикові контейнери
возможно будут добавляться...
Краткие сроки - 1-2 месяца .. )
Ваши цены ?
454-484-391 Олег
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