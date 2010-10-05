Выведение в топ10 в короткие сроки

Всем доброго дня!

Необходимо продвинуть сайт offshore-mp.ru

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Прошу заметить, что многие позиции есть. Указывайте сроки и стоимость за вывод. Оплата желательна по факту вывода. Если проект будет успешным, то думаю сотрудничество будет расширяться, тк сами занимаемся продвижением и формируем штат грамотных удаленьщиков.

Регион-Москва и область. Для тех кто любопытен почему не продвигаем сами, то см.выше !формируем штат грамотных удаленьщиков!