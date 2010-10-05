Выведение в топ10 в короткие сроки

Надо добавить 2 cайта в DMOZ. 1. pereezdspb.com 2. vabi-spb.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Необходимо продвинуть сайт offshore-mp.ru
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Прошу заметить, что многие позиции есть. Указывайте сроки и стоимость за вывод. Оплата желательна по факту вывода. Если проект будет успешным, то думаю сотрудничество будет расширяться, тк сами занимаемся продвижением и формируем штат грамотных удаленьщиков.
Регион-Москва и область. Для тех кто любопытен почему не продвигаем сами, то см.выше !формируем штат грамотных удаленьщиков!
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