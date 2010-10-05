Добавить в DMOZ

Приветствую! Не очень хорошо разбираюсь в теме, поэтому хотелось бы совместить сразу несколько вопросов. Ищу человека, который сможет за деньги проработать мои задачи: Мне нужен анализ моего сайта, с внятными комментами, что можно улучшить. Что для этого ...