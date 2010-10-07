Оптимизация сайта

Есть сайт, посвященный дистанционному обучению(вебинарам) - http://mirwebinarov.ru Сайт существует пару месяцев, есть несколько десятков статей и информация о вебинарах. Задача - попасть в топ 5 по поиску в яндексе по ключевому слову Вебинар, а также по наиболее ...
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Оптимизировать сайт под 15-20 поисковых запросов. Строительная тематика. Портфолио от исполнителя с содержанием подобных серьезных проектов.
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