Консалтинг

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки174 просмотра
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Есть сайт. Старый домен, тИЦ 230, PR морды 5, около 20.000 страниц в индексе, 2000 уников в день, PR ряда внутренних 1-5. Месяц назад был добавлен в сапу, все норм, никаких санкций. Прибыль стабильно растет на 2-5.5р. в день, в среднем 3р. в день.

Задача:

Увеличить прирост прибыли. До каких пределов ее реально повысить и в какие сроки? именно сам шаг прогрессии, суммарная прибыль растет и так.

13 лет назад
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Шикарно, просто шикарно. Быстро пришли к взаимному пониманию задачи, быстро сделали. В вопросах организации продаж человек более, чем компетентный.
Хороший пример идеального заказчика. Знает что хочет узнать, понимает предмет. Рад буду работать и в дальнейшем. Рад был пообщаться.
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