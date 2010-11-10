Консалтинг

Есть сайт. Старый домен, тИЦ 230, PR морды 5, около 20.000 страниц в индексе, 2000 уников в день, PR ряда внутренних 1-5. Месяц назад был добавлен в сапу, все норм, никаких санкций. Прибыль стабильно растет на 2-5.5р. в день, в среднем 3р. в день.

Задача:

Увеличить прирост прибыли. До каких пределов ее реально повысить и в какие сроки? именно сам шаг прогрессии, суммарная прибыль растет и так.