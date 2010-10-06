Прогнать сайт по форумам строительной тематики.

Требуется зарегистрироваться на форуме, оставить ссылку в профиле, создать тему в соответсвующем разделе или написать НЕСПАМНЫЙ пост в теме. Если не смогли создать тему и не нашли тему, то задача минимум ссылка в профиле пользователя.

Нужно ссылок 50-70 с наиболее популярных строительных форумов.

С вас сроки и цена за размещенную ссылку.