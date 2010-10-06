Прогнать сайт по форумам строительной тематики.

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки160 просмотров
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Требуется зарегистрироваться на форуме, оставить ссылку в профиле, создать тему в соответсвующем разделе или написать НЕСПАМНЫЙ пост в теме. Если не смогли создать тему и не нашли тему, то задача минимум ссылка в профиле пользователя.

Нужно ссылок 50-70 с наиболее популярных строительных форумов.

С вас сроки и цена за размещенную ссылку.

13 лет назад
artem74
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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