Поднять немного тиц в Яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки158 просмотров
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По факту имеется сайт, нужно немного увеличить его тиц в Яндекс, на данный момент тиц 10 поднять нужно до 30 - 40.

Пиши те цену и время.

Оплата по факту выполнения работы, webmoney.

13 лет назад
KODEAK
Иван 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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