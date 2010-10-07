14 сайтов на раскрутку. В розницу.

Необходимо раскрутить форум сайта studa.com.ua. Тематика: студенты. форуму уже больше 2-ух лет, есть достаточное количество разделов, есть темы и сообщения практически в каждоми из них. Время от времени туда даже заходят посетители и что-то постят. Но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: выставляются на раскрутку 14 сайтов по сертификации. По одному в руки.
Список сайтов:
все сайты зареганы в очень разное время. есть и очень старые. есть достаточно молодые.
специально не расписываю даты, чтобы этот момент не тяготил общение.
сайты будут розданы в работу по одному в руки.
слова для раскрутки: уже подобраны.
(будут высланы в ответ на ваше письмо)
как будет выстроено наше общение:
1. вы высылаете информативное письмо о себе. с живыми результатами работы.
письма "постичись в аську" или "готов работать" уйдут в корзину.
2. я высылаю файл со словосочетаниями
по оплате: оплата как взвешенная сумма от позиций в поисковиках,
где каждому словосочетанию, месту и поисковику присвоен свой вес.
по суммарным позициям происходит оплата.
оплата помесячная.
о предоплате:
в теории она возможна, но только крайне небольшая и с абсолютно четкой аргументацией куда вы ее потратите.
предоплачивать вашу работу по изменению контента - не буду.
причина: огромное количество раздолбаев, которые хотят чтобы им платили за сам факт прихода на работу
и за делание хоть чего нибудь, а не за положительные результаты и качество работы.
типа пришли, сайт разворотили, деньги взяли и пропали.
варианты типа дайте мне 50 000 предоплаты и будет вам счастье - тоже пойтут в корзину.
к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на kyrkunov @ mail.ru
по работе:
у меня в штате есть копирайтер, и нужные статьи будут дописаны, если вы сформулируете задание.
спасибо
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется раскрутить сайт в топ 10 Яндекса и Гугла. Регион - г.Алматы. УРл сайта - www.keyp.kz Клиент хочет раскрутить следующие слова: аутсорсинг, консалтинговые услуги, поиск подбор персонала, рекрутинг, внесение изменений в учредительные документы, юридическая фирма, юридические ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвинуть сайт: http://www.frilanc.ru/ от вас: 1.Стоимость 2.Результат 3.Способы раскрутки 4.СрокиПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение музыкального видео. Для начала на youtube, затем на других сайтах. На данный момент требуется порядка 50 – 150 тысяч просмотров. Без накрутки!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт: www.studa.com.ua Инересует поисковый аудит и внутрення оптимизация. Последняя должна, как минимум, включать: - Оптимизация title и мета тегов; - Оптимизация контента; ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Консалтинговой компании (бизнес-консультирование, коучинг, личностный и духовный рост) требуется оптимизировать сайт и вывести его в топ 10 Яндекса. Ждем Ваших предложений о цене, сроках, способах оплаты и вопросов о деталях работы, спасибо.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Продвижение сайта 1881.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно продвинуть сайт торгового центра по запросу "торговый центр" в ТОП 10 по России, произвести внутреннюю оптимизацию сайта. Указать сроки цену (количество месяцев), цена в месяц. Сайт поисковыми системами проиндексирован, сделан год назад. Работа по ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
По факту имеется сайт, нужно немного увеличить его тиц в Яндекс, на данный момент тиц 10 поднять нужно до 30 - 40. Пиши те цену и время. Оплата по факту выполнения работы, webmoney.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение сайта capital-estate.net в поисковых системах Yandex, Google. Жду Ваших предложений. Указывайте, пожалуйста, стоимость работы и сроки выполнения.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад