14 сайтов на раскрутку. В розницу.

$5000
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок323 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: выставляются на раскрутку 14 сайтов по сертификации. По одному в руки.

Список сайтов:

astratest.ru

delotest.ru

gortest.ru

gostr.su

gostrus.com

idealtest.ru

intergost.su

mostest.su

omegatest.ru

optimatest.ru

pravotest.ru

rosstandart.info

sevtest.su

testspb.su

все сайты зареганы в очень разное время. есть и очень старые. есть достаточно молодые.

специально не расписываю даты, чтобы этот момент не тяготил общение.

сайты будут розданы в работу по одному в руки.

слова для раскрутки: уже подобраны.

(будут высланы в ответ на ваше письмо)

как будет выстроено наше общение:

1. вы высылаете информативное письмо о себе. с живыми результатами работы.

письма "постичись в аську" или "готов работать" уйдут в корзину.

2. я высылаю файл со словосочетаниями

по оплате: оплата как взвешенная сумма от позиций в поисковиках,

где каждому словосочетанию, месту и поисковику присвоен свой вес.

по суммарным позициям происходит оплата.

оплата помесячная.

о предоплате:

в теории она возможна, но только крайне небольшая и с абсолютно четкой аргументацией куда вы ее потратите.

предоплачивать вашу работу по изменению контента - не буду.

причина: огромное количество раздолбаев, которые хотят чтобы им платили за сам факт прихода на работу

и за делание хоть чего нибудь, а не за положительные результаты и качество работы.

типа пришли, сайт разворотили, деньги взяли и пропали.

варианты типа дайте мне 50 000 предоплаты и будет вам счастье - тоже пойтут в корзину.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на kyrkunov @ mail.ru

по работе:

у меня в штате есть копирайтер, и нужные статьи будут дописаны, если вы сформулируете задание.

спасибо

13 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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