Аудит сайта + внутренняя оптимизация

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка262 просмотра
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Сайт: www.studa.com.ua

Инересует поисковый аудит и внутрення оптимизация. Последняя должна, как минимум, включать:

- Оптимизация title и мета тегов;

- Оптимизация контента;

- Оптимизация кода на сайте;

- Внутренняя перелинковка;

- Оптимизация изображений;

Предлагайте стоимость и сроки. Спасибо!

13 лет назад
Max_Johnes
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
Получил от Дмитрия качественный продукт. Рекоммендую.
Порядочный заказчик. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую