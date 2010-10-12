Аудит сайта + внутренняя оптимизация

Необходимо раскрутить форум сайта studa.com.ua. Тематика: студенты. форуму уже больше 2-ух лет, есть достаточное количество разделов, есть темы и сообщения практически в каждоми из них. Время от времени туда даже заходят посетители и что-то постят. Но ...